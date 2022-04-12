Чемпиона по вольной борьбе Богомоева отстранили на четыре года за мельдоний

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на четыре года чемпиона Европы по вольной борьбе Александра Богомоева за употребление мельдония. Срок наказания отсчитывается с 4 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Согласно материалам агентства, Богомоев стал 41-м спортсменом из России, на данный момент отбывающим дисквалификацию из-за мельдония. 23 из них выступают в олимпийских видах спорта (лёгкая атлетика, футбол, бокс, плавание, лыжные гонки и стендовая стрельба) и шесть являются представителями вольной борьбы.

Напомним, мельдоний вошёл в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 января 2016 года, после чего всего за несколько месяцев почти триста российских атлетов провалили допинг-тестирование.