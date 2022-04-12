39-летняя Анна Чичерова рассказала, как восприняла победу над Марией Ласицкене на ЧР

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках высоту Анна Чичерова рассказала, как восприняла победу над чемпионкой ОИ-2020 Марией Ласицкене на чемпионате России, который прошёл в феврале. 39-летняя Чичерова прыгнула на 1,94 м и завоевала золото, а 29-летняя Ласицкене — на 1,91 м и стала третьей.
«1,94 — это норматив мастера спорта международного класса. Я все эти годы хоть и была в призах на чемпионатах России, прекрасно осознавала, что сил у меня уже не так много. И очень хотелось дотянуться хотя бы до этого уровня, чтобы уйти из спорта, не чувствуя, что конец карьеры совсем уж насмарку пошёл.
Моя февральская победа — это, конечно, бальзам на душу, но она говорит и о том, что у нас есть определённые проблемы с резервом. Не должен 40-летний спортсмен выигрывать у тех, кто вдвое моложе и у кого энергии море. Надо обязательно подтягивать общий уровень, добиваться, чтобы внутри страны была конкуренция, хоть какая-то скамейка», — цитирует Чичерову «RT на русском».
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