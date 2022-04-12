Хорватского гандболиста до смерти избили в Северной Македонии

Хорватский гандболист Денис Тот погиб в результате жестокого избиения хулиганами. Инцидент произошёл в минувший четверг утром в городе Скопье (Северная Македония). Спортсмен был доставлен в больницу и скончался на следующий день в полдень, не выходя из комы, сообщает jutarnji.hr.

Изначально медики не установили насильственных действий, однако позже стало известно, что причиной смерти стали черепно-мозговые травмы, полученные от ударов ногами. Всем троим подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве.

«По моей информации, зачинщик всё ещё находится в розыске. Он первым нанёс удар гандболисту, который даже не пытался защищаться, после чего двое других нанесли ему удары ногами по голове», — прокомментировал новость прокурор Скопье.