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Хорватского гандболиста до смерти избили в Северной Македонии

Хорватского гандболиста до смерти избили в Северной Македонии
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Хорватский гандболист Денис Тот погиб в результате жестокого избиения хулиганами. Инцидент произошёл в минувший четверг утром в городе Скопье (Северная Македония). Спортсмен был доставлен в больницу и скончался на следующий день в полдень, не выходя из комы, сообщает jutarnji.hr.

Изначально медики не установили насильственных действий, однако позже стало известно, что причиной смерти стали черепно-мозговые травмы, полученные от ударов ногами. Всем троим подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве.

«По моей информации, зачинщик всё ещё находится в розыске. Он первым нанёс удар гандболисту, который даже не пытался защищаться, после чего двое других нанесли ему удары ногами по голове», — прокомментировал новость прокурор Скопье.

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Теги Другие Гандбол •••

Заглавное фото: из личного архива Дениса Тота

Источник: Jutarnji

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