Хорватского гандболиста до смерти избили в Северной Македонии
Поделиться
Хорватский гандболист Денис Тот погиб в результате жестокого избиения хулиганами. Инцидент произошёл в минувший четверг утром в городе Скопье (Северная Македония). Спортсмен был доставлен в больницу и скончался на следующий день в полдень, не выходя из комы, сообщает jutarnji.hr.
Изначально медики не установили насильственных действий, однако позже стало известно, что причиной смерти стали черепно-мозговые травмы, полученные от ударов ногами. Всем троим подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве.
«По моей информации, зачинщик всё ещё находится в розыске. Он первым нанёс удар гандболисту, который даже не пытался защищаться, после чего двое других нанесли ему удары ногами по голове», — прокомментировал новость прокурор Скопье.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
17:27
-
17:02
-
16:43
-
15:42
-
15:25
-
14:43
-
11:26
-
10:18
-
09:14
-
09:10
-
03:52
- 11 апреля 2022
-
23:41
-
21:59
-
21:18
-
18:36
-
16:43
-
16:04
-
15:35
-
15:31
-
15:22
-
15:09
-
14:07
-
12:52
-
10:25
-
09:12
-
06:03
- 10 апреля 2022
-
23:42
-
22:56
-
22:45
-
22:42
-
20:24
-
19:29
-
17:49
-
17:39
-
15:14
Партнерский контент