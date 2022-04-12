Чичерова объяснила, почему Ласицкене до сих пор не побила рекорды России

Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова объяснила, почему победительница Игр-2020 Мария Ласицкене до сих пор не может стать обладательницей национальных рекордов в прыжках в высоту.
Оба достижения принадлежат Чичеровой: 2,07 м — на открытом воздухе и 2,06 —
в помещении. Личные рекорды Ласицкене – 2,06 и 2,05 соответственно.
«Почему Мария за время своих выступлений не прыгнула выше? Она могла бы. Но высота — это такой вид, где действительно сантиметр решает многое. Для того чтобы установить рекорд, должна совпасть совокупность условий и качеств. Часто одно с другим не сходится. Я к своим 2,07 очень долго шла. На тот момент мне было уже почти 30 лет. Уникальность Ласицкене, на мой взгляд, заключается в самом подходе к процессу. Маше удалось выиграть два чемпионата мира подряд, а это очень непростая задача.
Я, например, участвовала в пяти мировых первенствах с 2007-го по 2015-й, все пять раз была в призах, но золотую медаль выиграла лишь однажды. Маше вообще удалось пройти очень победоносный путь. В результатах, думаю, у неё и сейчас есть очень большая перспектива. Возьмите хотя бы тот факт, что сразу после Олимпиады в Токио Ласицкене, уже завершая сложнейший во всех отношениях сезон, прыгнула 2,05. Притом что всей этой истории предшествовала серьёзная травма. Конечно, это человек с очень сильным характером.
Как отреагирую, если мой рекорд побьют? Такие моменты волнительны, да. Но мне кажется, я не испытаю какой-то горечи, обиды или безумного расстройства. Сколько мой рекорд стоит уже? 11 лет? Нормальный такой срок для спортивного достижения. На самом деле я очень желаю российским девочкам, чтобы они когда-нибудь тоже испытали это чувство. Это непередаваемое удовольствие — почувствовать себя рекордсменом», — приводит слова Чичеровой RT.
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