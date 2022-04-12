Никита Нагорный сравнил своё участие в ЧР по спортивной гимнастике со своеобразной игрой

Олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Игр, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о подготовке к чемпионату России, мужская часть которого стартует завтра, 13 апреля, в Казани.
«Моя экстренная подготовка к чемпионату — это своеобразный игровой стол, а моё выступление — игральная кость. Мне самому интересно, что выйдет из этого эпатажного экспириенса и как я смогу выступить на чемпионате, учитывая небольшой факт – подготовка «от и до» к этому выступлению шла 10 дней. Интересно, что именно этот факт будет неизменно сопровождать меня в равной степени как при победе, так и при поражении, но в разных ипостасях. Думаю, мы к этому вернёмся после чемпионата.
Задачи и цели на этот ЧР? Не скрою — хорошо выступить в первый день квалификации и в командном финале. У нас есть все шансы побороться за тройку, в этом я уверен. Сам же я выступаю не многоборцем в этот раз, но обязательно поборюсь за несколько финальных снарядов. Открою тайну: за какие снаряды — для меня самого пока секрет. И спортсмены не всегда живут по расписанию даже в период соревнований», — написал Нагорный в своём дневнике на Яндекс. Дзен.
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