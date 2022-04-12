Глава ОКР: Россия и Китай стоят на общих позициях неприемлемости политизации спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о переговорах со своим коллегой из Китая Гоу Чжунвэнем.

«Сегодня в формате видеоконференции мы провели переговоры с президентом Национального олимпийского комитета КНР Гоу Чжунвэнем. Пожалуй, одним из самых важных моментов является то, что мы стоим на общих позициях неприемлемости политизации спорта.



Представил господину Чжунвэню позицию ОКР по вопросу о ситуации в международном спорте и рассказал о тренировочном и соревновательном процессах российских спортсменов на фоне международных санкций.



Гоу Чжунвэнь в свою очередь ещё раз обратил внимание на последовательность Китая, который придерживается принципа политического нейтралитета, закреплённого в Олимпийской хартии. Для нас было важно услышать, что он выражает надежду, что спорт продолжит играть свою уникальную роль для укрепления взаимопонимания и дружбы, а также для содействия солидарности и миру», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.