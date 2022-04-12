Журналист «Чемпионата» Андрей Панков вошел в шорт-лист премии Sport Business Awards

Журналист Championat.com Андрей Панков вошёл в десятку претендентов на Золотой глобус в номинации «Журналист года».



В шорт-лист Sport Business Awards вошли 143 претендента на профессиональную премию в области спортивного бизнеса в 24 номинациях. Всего на соискание премии пришло рекордное количество заявок – около 700.

Лауреатов профессионального конкурса определит независимое жюри, в составе которого в числе прочих главный редактор Championat.com Вячеслав Опахин.



Финалисты V премии Sport Business Awards



Спортивный журналист года



∙ Андрей Панков, Championat.com



∙ Василий Конов, телеграм-канал K/On/Off



∙ Дмитрий Клипин, телеграм-канал «ЭкСпорт»



∙ Нобель Арустамян, YouTube-канал Nobel



∙ Витя Кравченко, YouTube-канал Вити Кравченко



∙ Игорь Лазорин, ИТАР-ТАСС



∙ Дмитрий Позов и Роман Косицын, YouTube-канал «Площадка»



∙ Александр Журавлёв, телеграм-канал «Мяч-Production»



∙ Ренат Шагабутдинов, телеграм-канал «Бегать просто»



∙ Василий Уткин, телеграм-канал «Настоящий РадиоУткин»



Стадион года



∙ Стадион «Калининград»



∙ Стадион «Нижний Новгород»



∙ «Екатеринбург Арена»



∙ «Мордовия Арена»



∙ «Фишт» (Сочи)



Арена года



∙ «Белгород-Арена»



∙ Волейбольная арена «Динамо» (Москва)



∙ «Тинькофф Арена» (Санкт-Петербург)



∙ Дворец водных видов спорта (Саранск)



∙ Уральская футбольная академия (Екатеринбург)



Весь список финалистов можно посмотреть на сайте премии.



Голосование пройдёт с 13 по 15 апреля. Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате. Объявление лауреатов и вручение наград – 21 апреля на Yota Arena.



Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Минспорта РФ.