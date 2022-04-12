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Журналист «Чемпионата» Андрей Панков вошел в шорт-лист премии Sport Business Awards

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков вошел в шорт-лист премии Sport Business Awards
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Журналист Championat.com Андрей Панков вошёл в десятку претендентов на Золотой глобус в номинации «Журналист года».

В шорт-лист Sport Business Awards вошли 143 претендента на профессиональную премию в области спортивного бизнеса в 24 номинациях. Всего на соискание премии пришло рекордное количество заявок – около 700.

Лауреатов профессионального конкурса определит независимое жюри, в составе которого в числе прочих главный редактор Championat.com Вячеслав Опахин.

Финалисты V премии Sport Business Awards

Спортивный журналист года

∙ Андрей Панков, Championat.com

∙ Василий Конов, телеграм-канал K/On/Off

∙ Дмитрий Клипин, телеграм-канал «ЭкСпорт»

∙ Нобель Арустамян, YouTube-канал Nobel

∙ Витя Кравченко, YouTube-канал Вити Кравченко

∙ Игорь Лазорин, ИТАР-ТАСС

∙ Дмитрий Позов и Роман Косицын, YouTube-канал «Площадка»

∙ Александр Журавлёв, телеграм-канал «Мяч-Production»

∙ Ренат Шагабутдинов, телеграм-канал «Бегать просто»

∙ Василий Уткин, телеграм-канал «Настоящий РадиоУткин»

Стадион года

∙ Стадион «Калининград»

∙ Стадион «Нижний Новгород»

∙ «Екатеринбург Арена»

∙ «Мордовия Арена»

∙ «Фишт» (Сочи)

Арена года

∙ «Белгород-Арена»

∙ Волейбольная арена «Динамо» (Москва)

∙ «Тинькофф Арена» (Санкт-Петербург)

∙ Дворец водных видов спорта (Саранск)

∙ Уральская футбольная академия (Екатеринбург)

Весь список финалистов можно посмотреть на сайте премии.

Голосование пройдёт с 13 по 15 апреля. Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате. Объявление лауреатов и вручение наград – 21 апреля на Yota Arena.

Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Минспорта РФ.

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