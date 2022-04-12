Журналист «Чемпионата» Андрей Панков вошел в шорт-лист премии Sport Business Awards

Журналист Championat.com Андрей Панков вошёл в десятку претендентов на Золотой глобус в номинации «Журналист года».
В шорт-лист Sport Business Awards вошли 143 претендента на профессиональную премию в области спортивного бизнеса в 24 номинациях. Всего на соискание премии пришло рекордное количество заявок – около 700.
Лауреатов профессионального конкурса определит независимое жюри, в составе которого в числе прочих главный редактор Championat.com Вячеслав Опахин.
Финалисты V премии Sport Business Awards
Спортивный журналист года
∙ Андрей Панков, Championat.com
∙ Василий Конов, телеграм-канал K/On/Off
∙ Дмитрий Клипин, телеграм-канал «ЭкСпорт»
∙ Нобель Арустамян, YouTube-канал Nobel
∙ Витя Кравченко, YouTube-канал Вити Кравченко
∙ Игорь Лазорин, ИТАР-ТАСС
∙ Дмитрий Позов и Роман Косицын, YouTube-канал «Площадка»
∙ Александр Журавлёв, телеграм-канал «Мяч-Production»
∙ Ренат Шагабутдинов, телеграм-канал «Бегать просто»
∙ Василий Уткин, телеграм-канал «Настоящий РадиоУткин»
Стадион года
∙ Стадион «Калининград»
∙ Стадион «Нижний Новгород»
∙ «Екатеринбург Арена»
∙ «Мордовия Арена»
∙ «Фишт» (Сочи)
Арена года
∙ «Белгород-Арена»
∙ Волейбольная арена «Динамо» (Москва)
∙ «Тинькофф Арена» (Санкт-Петербург)
∙ Дворец водных видов спорта (Саранск)
∙ Уральская футбольная академия (Екатеринбург)
Весь список финалистов можно посмотреть на сайте премии.
Голосование пройдёт с 13 по 15 апреля. Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате. Объявление лауреатов и вручение наград – 21 апреля на Yota Arena.
Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Минспорта РФ.
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