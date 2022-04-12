Каролина Севастьянова объяснила, почему решила принять участие в шоу «Звёзды в Африке»

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова объяснила, почему решила принять участие в экстремальном реалити-шоу «Звёзды в Африке». Спортсменка пояснила, что хотела бы разбить один из стереотипов, которые часто витают вокруг похожих на неё девушек.

«Я приехала, чтобы люди в первую очередь увидели не просто красивую картинку, а живого человека, у которого есть чувства, эмоции, и вообще, что я живу обычной жизнью», — приводит слова Севастьяновой «Вокруг ТВ».

Севостьянова присоединилась к участникам шоу «Звёзды в Африке» в выпуске, который вышел в эфир телеканала ТНТ в минувшие выходные. Каролина появилась в проекте весьма эффектно — она загорала в откровенном бикини в ожидании остальных участников, которые были ошеломлены при виде новенькой. Однако в первом же испытании спортсменка не испугалась съесть не очень аппетитные блюда с жуками, гнилой рыбой или мышиными головами.