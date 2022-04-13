Российские бобслеисты и скелетонисты не получили призовых от IBSF за два сезона

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказывается выплачивать российским спортсменам призовые деньги за последние два сезона. Об этом сообщила обладательница двух бронзовых медалей чемпионата мира 2021 года скелетонистка Елена Никитина.

«Я не получила призовые от международной федерации не только за олимпийский, но даже и за предолимпийский сезон. В таком же положении оказались все наши скелетонисты и бобслеисты. В международной федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что ребята-бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что если у них денег нет, то нам выплачивать всё придётся до тех пор, пока не будет перекрыта вся задолженность, размер которой мне неизвестен.

Президент федерации попросил нас потерпеть немного и сказал, что за прошлый сезон мы получим деньги вместе с призовыми за этот сезон. Но теперь нам говорят, что против России введены санкции, поэтому никакие деньги нам по окончании сезона выплачены не будут», — цитирует Никитину ТАСС.

Сообщается, что международная федерация ждёт возврата призовых в первую очередь от пилота Александра Касьянова, срок дисквалификации которого за нарушение антидопинговых правил истёк в декабре 2020 года.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов