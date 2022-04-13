В Федерации бобслея России оценили ситуацию с невыплатой призовых россиянам от IBSF

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко прокомментировал новость о том, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказывается выплачивать российским спортсменам призовые деньги за последние два сезона. Ранее об этом сообщила обладательница двух бронзовых медалей чемпионата мира 2021 года скелетонистка Елена Никитина.

«Проблема с получением призовых нашими спортсменами действительно существует. Мы прекрасно понимаем, что они не должны нести финансовую ответственность за других.

Скажу более: в течение двух лет мы неоднократно адресовали десятки писем, обращений, звонков в Международную федерацию бобслея и скелетона по этому поводу, убеждая их выплатить призовые нынешнему поколению спортсменов, которые не имеют абсолютно никакого отношения к долгам своих коллег за прошлые сезоны. Но в связи с тем, что международная федерация также была заинтересована в срочной выплате призовых денег атлетам из остальных стран, призовые за сезон-2020/2021, подлежащие перераспределению на основании решения CAS от 30 октября 2020 года о возврате полученных ранее призовых дисквалифицированными российскими спортсменами, выплачены не были.

Были достигнуты договорённости о выплате призовых по окончании этого сезона, в марте были выставлены соответствующие счета, но, к сожалению, буквально на следующий день членство нашей федерации в составе международной по известным причинам было временно приостановлено», — цитирует Пархоменко ТАСС.

Ранее сообщалось, что международная федерация ждёт возврата призовых в первую очередь от пилота Александра Касьянова, срок дисквалификации которого за нарушение антидопинговых правил истёк в декабре 2020 года.

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