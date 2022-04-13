Ронни О’Салливан: Джордан и Пеле уже показали, что для величия требуется настойчивость

Шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Великобритании по снукеру Ронни О’Салливан, уже более двадцати лет считающийся одним из лучших игроков планеты, рассказал, как ему удаётся оставаться на элитном уровне.
«Снукер – очень непростой спорт и требует понимания. Каждый год я одинаково настраиваюсь на чемпионат мира, но свои нюансы всё-таки есть.
Ваши амбиции всегда должны быть на высоте, потому что годы идут, и соперники становятся только лучше. Мне нельзя расслабляться. Как бы это ни звучало банально, но самое главное – это психология. Нельзя терять концентрацию, потому что нет ничего гарантированного.
Секрет заключается в том, чтобы оставаться настойчивым. Джордан, Пеле и Надаль уже показали это. Как и каждый великий спортсмен. Вы можете считаться феноменальным талантом, но без самоотверженности вы ничего не добьётесь», – приводит слова спортсмена издание Marca.
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