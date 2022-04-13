Команда Нагорного и Далалояна завоевала бронзу ЧР по спортивной гимнастике

Гимнасты первой команды Центрального федерального округа выиграли командный турнир на чемпионате России в Казани. Обладателями золотых медалей стали Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Владис Новокшонов, Иван Куляк и Виктор Калюжин.

Вторыми стали гимнасты Приволжского федерального округа: Ильдар Юскаев, Олег Ступкин, Даниел Маринов, Никита Андронов, Иван Антонихин и Владислав Поляшов.

Бронзовыми призёрами стали олимпийские чемпионы в команде Никита Нагорный и Артур Далалоян, вместе с которыми за команду Москвы выступали Иван Завричко, Махамм Мамадалиев, Никита Зеленский и Николай Кишкилёв.

Нагорный выиграл квалификацию в вольных упражнениях, а также выступит в финалах на перекладине, коне и в опорном прыжке. Далалоян отобрался в финалы на кольцах, коне, перекладине и в вольных упражнениях. Лучшим в квалификации на коне и брусьях был Поляшов, на кольцах – Григорий Климентьев, в опорном прыжке – Маринов, на перекладине – Сергей Найдин.

Квалификацию в многоборье выиграл Калюжин, вторым стал Найдин, третьим — Далалоян.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мужчины

Командное многоборье



1. Центральный ФО-1 — 328,225

2. Приволжский ФО — 322,625

3. Москва — 321,293