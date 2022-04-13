Известный бодибилдер Седрик Макмиллан скончался в возрасте 44 лет

Известный американский бодибилдер Седрик Макмиллан скончался накануне, 12 апреля, в возрасте 44 лет, сообщает The Sun. Чемпион Arnold Classic 2017 перенёс сердечный приступ во время кардиотренировки на беговой дорожке.

Ещё в 2021 году после перенесённого коронавируса у Макмиллана обострились проблемы со здоровьем. Он тяжело переносил заболевание, был госпитализирован с пневмонией, дышал только с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и едва не умер в декабре.

Из-за возникших проблем со здоровьем, в первую очередь с лёгкими и с сердцем, культурист откладывал своё возвращение в соревновательный бодибилдинг, пропустил несколько крупных соревнований, но был оптимистичен в прогнозах на будущее.