Известный бодибилдер Седрик Макмиллан скончался в возрасте 44 лет
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Известный американский бодибилдер Седрик Макмиллан скончался накануне, 12 апреля, в возрасте 44 лет, сообщает The Sun. Чемпион Arnold Classic 2017 перенёс сердечный приступ во время кардиотренировки на беговой дорожке.
Ещё в 2021 году после перенесённого коронавируса у Макмиллана обострились проблемы со здоровьем. Он тяжело переносил заболевание, был госпитализирован с пневмонией, дышал только с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и едва не умер в декабре.
Из-за возникших проблем со здоровьем, в первую очередь с лёгкими и с сердцем, культурист откладывал своё возвращение в соревновательный бодибилдинг, пропустил несколько крупных соревнований, но был оптимистичен в прогнозах на будущее.
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