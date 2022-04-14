Канаева: если Аверины остались, значит, у них есть желание показать ещё что-то новое

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о сложностях с мотивацией у российских спортсменок в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях.
«Если Дина и Арина Аверины остались после Олимпиады, значит, у них есть желание показать ещё что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а только в удовольствие. Я, безусловно, уважаю Дину и Арину, но не только им тяжело. В сборной много гимнасток, которые сейчас могли бы показывать высокие результаты. Это и Лала Крамаренко, и Мария Победушкина, и другие интересные и талантливые девочки.
Для любого атлета это тяжёлая ситуация, никому не пожелаешь пережить такой этап. И надо очень любить свой вид спорта, чтобы преодолевать эти сложности. Очень жаль, что такое происходит, и хочется, чтобы поскорее всё закончилось. Чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом и радовать зрителей по всему миру. Знаю, что очень скучают по нашим гимнасткам, мне многие пишут об этом из-за границы», — приводит слова Канаевой RT.
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