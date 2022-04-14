Самая титулованная легкоатлетка в истории объявила о завершении карьеры

Самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира, американская бегунья на короткие дистанции (100, 200 и 400 метров) Эллисон Феликс объявила о завершении спортивной карьеры.
«Когда я была маленькой девочкой, даже в самых смелых мечтах никогда не могла себе представить, что у меня будет такая карьера. Очень благодарна виду спорта, который изменил мою жизнь.
Я отдала бегу всё, что у меня было, и не уверена, что мне ещё есть что отдать. Хочу попрощаться и поблагодарить спорт и людей, которые помогли мне сформироваться», — написала 36-летняя Эллисон в соцсетях.
Феликс — семикратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира. Она единственная обладательница семи золотых олимпийских наград в истории женской лёгкой атлетики, по количеству медалей на Олимпиадах лучшая спортсменка-легкоатлет (11).
По количеству золотых наград чемпионатов мира в 2019 году Феликс (13 золотых медалей) опередила Усэйна Болта (11), став самой титулованной спортсменкой в истории этих соревнований.
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