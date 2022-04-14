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Олимпийский чемпион Александр Лесун отказался выступать за Россию

Олимпийский чемпион Александр Лесун отказался выступать за Россию
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Российский пятиборец Александр Лесун, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), отказался выступать за Россию. По словам Лесуна, он принял решение в феврале 2022 года.

«Я был горд выступать под российским флагом. Моя бабушка русская, у меня много родственников в России. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной.

Я оставил все свои позиции в российском спорте 22 февраля. Через два дня начались все эти события [на Украине].

Что я чувствовал? Можно использовать нецензурную лексику в этом интервью? Сказать, что я был шокирован, — ничего не сказать. Я понимаю, что мир уже никогда не будет прежним», — приводит слова Лесуна BBC.

Спортсмен добавил, что у него не было запасного плана, и назвал своё решение импульсивным.

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