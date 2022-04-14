Олимпийский чемпион Александр Лесун: я завершил карьеру не из-за ситуации на Украине

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью, россиянин Александр Лесун рассказал, что принял решение завершить карьеру не из-за ситуации на Украине. Ранее BBC сообщила, что в феврале 2022 года Лесун отказался выступать за Россию.

«В этом материале сильно смещён вектор, и я в шоке от этого. Вроде мои слова, но журналисты сместили вектор моих высказываний. Я лишь сказал, что в феврале завершил спортивную карьеру и больше выступать в современном пятиборье не хочу.

Это никак не связано со спецоперацией на Украине. Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией.

Раньше я жил в Беларуси, приехал в Россию, и именно Россия сделала меня олимпийским чемпионом, именно российский тренерский состав. Я прекрасно это понимаю», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

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