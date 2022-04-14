Перенесённый из России чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше и Словении

Чемпионат мира по волейболу, ранее перенесённый из России, пройдёт в Польше и Словении. Даты проведения турнира пока неизвестны.
«Чемпионат мира предполагалось провести в России, но можете ли вы себе представить, что все будут слушать российский гимн как будто ничего не случилось?» — приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецки Reuters.
Также именно в Польше пройдёт финальный матч чемпионата мира и игра за третье место.
Отметим, что Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2021 году совместно с Чехией, Эстонией и Финляндией.
Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.
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