Перенесённый из России чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше и Словении

Чемпионат мира по волейболу, ранее перенесённый из России, пройдёт в Польше и Словении. Даты проведения турнира пока неизвестны.

«Чемпионат мира предполагалось провести в России, но можете ли вы себе представить, что все будут слушать российский гимн как будто ничего не случилось?» — приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецки Reuters.

Также именно в Польше пройдёт финальный матч чемпионата мира и игра за третье место.

Отметим, что Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2021 году совместно с Чехией, Эстонией и Финляндией.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.