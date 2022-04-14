Ирина Винер-Усманова написала открытое письмо о новых правилах художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова опубликовала большое открытое письмо, в котором объяснила, почему в художественной гимнастике необходим переход на новые правила.

«Более четверти века композиции российских гимнасток являлись победными и были удостоены золотых медалей на мировом помосте. Но с каждым олимпийским циклом правила соревнований претерпевали изменения, которые нарушили естественный и прогрессивный вектор развития вида спорта, рождённого в нашей стране. Основным содержанием этого вида спорта являются специфические элементы тела, предмета. К сожалению, из правил соревнований исключён целый ряд зрелищных, интересных элементов, а многие были понижены в стоимости. То есть содержание художественной гимнастики, которое обогащалось десятки лет, было ограничено до такой степени, что композиции спортсменок стали состоять из однообразных элементов и походить одна на другую.

Возможность демонстрировать уникальные элементы свелись к минимуму. Кроме того, понизились требования к качеству технического и артистического выполнения соревновательных программ, чтобы победителями становились спортсменки из других стран, уровень подготовленности которых был намного ниже, чем у российских гимнасток.

После 2008 года содержание художественной гимнастики искусственно «обеднялось» благодаря политике FIG и их желанию видеть на пьедестале почёта гимнасток из других стран, даже если их уровень подготовленности гораздо ниже, чем у российских спортсменок. И нам с большим трудом приходилось искать интересные моменты, чтобы победить. Но, к сожалению, на Олимпийских играх в Токио наши блестящие гимнастки Дина и Арина Аверина, безоговорочно выиграв соревнования, всё-таки были смещены со своих законных мест из-за возможности судей манипулировать международными правилами соревнований. Потому в создавшихся условиях мы, тренеры, решили снова начать работать творчески и всеобъемлюще. Это значит, что мы должны дать возможность демократично составлять программы для наших гимнасток.

Если гимнастка может выполнять сложные элементы совершенно разнообразно, то они должны иметь ценность. Тогда как сейчас все программы в современной художественной гимнастике одинаковые. К сожалению, олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» в художественной гимнастике давно неактуален. Наши гимнастки вынуждены делать неинтересные элементы, потому что они необоснованно имеют высокую стоимость. Эти элементы могут делать многие.

Нам необходимо создавать свою систему правил для прогрессивного развития художественной гимнастики, чтобы она впоследствии стала основой для международных правил соревнований», — в частности, говорится в письме, выложенном в телеграм-канале ВФХГ.

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