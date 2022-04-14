«Абсолютно правильный выбор!» Карякин — о вступлении России в Азиатскую федерацию шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию.



«А вот это уже хорошая новость! Абсолютно правильный выбор! Вместо того чтобы унижаться, выпрашивая возможность играть в европейских шахматных турнирах, мы меняем курс на Азию! Уверен, что в конкурентной борьбе с индийскими и китайскими шахматистами мы получим хороший опыт, который пригодится на дальнейших соревнованиях!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Ещё в конце февраля Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ. Все, кроме Карякина, которого отстранили на полгода за высказывания в поддержку позиции России в ситуации на Украине.