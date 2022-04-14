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Анатолий Карпов: у России есть все права стать членом азиатской федерации

Анатолий Карпов: у России есть все права стать членом азиатской федерации
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12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую федерацию.

«У России есть все права стать членом азиатской федерации. Экстраординарного в переходе ничего не вижу. Сейчас с Азией у нас тесные связи, и они становятся только плотнее. Я как член совета ФШР проголосовал за вхождение в азиатскую часть», — приводит слова Карпова ТАСС.

Ещё в конце февраля Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ.

В Азиатскую шахматную федерацию входят организации Австралии, Китая, Индии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Сингапура и других стран.

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