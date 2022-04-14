Украинские волейболисты займут место сборной России на чемпионате мира — 2022

Мужская сборная Украины по волейболу займёт место сборной России на чемпионате мира — 2022, сообщает пресс-служба Украинской федерации волейбола (УФВ).
Первенство планеты должно было пройти в России, но из-за спецоперации на Украине было перенесено и, по предварительной информации, состоится с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.
УФВ получила письмо от Международной федерации (FIVB), в котором сообщается, что Украина займёт место дисквалифицированной сборной России, став первой сеяной командой в группе А. Жеребьёвка заново проходить не будет. В одной группе с Украиной сыграют сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.
Ранее для прямого попадания на чемпионат мира Украине не хватило одного места в рейтинге.
Чемпионат мира — 2022 станет вторым в истории Украины. В 1998 году команда заняла 9-12-е место.
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