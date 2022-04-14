Волейболистки московского «Динамо» и «Уралочки-НТМК» выиграли первые матчи 1/4 финала ЧР

Завершились два матча 1/4 финала чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» на своей площадке разгромило «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:11). «Уралочка-НТМК» из Свердловской области в гостях обыграла «Тулицу» — 3:0 (26:24, 25:19, 25:23).

Вторые матчи серий до двух побед в этих четвертьфинальных парах состоятся 18 апреля в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Если потребуется третий матч, он будет проведён 21 апреля в Москве и Туле.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

1/4 финала. Первые матчи

«Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).

«Тулица» (Тула) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (24:26, 19:25, 23:25).