Волейболистки московского «Динамо» и «Уралочки-НТМК» выиграли первые матчи 1/4 финала ЧР
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Завершились два матча 1/4 финала чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Московское «Динамо» на своей площадке разгромило «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:11). «Уралочка-НТМК» из Свердловской области в гостях обыграла «Тулицу» — 3:0 (26:24, 25:19, 25:23).
Вторые матчи серий до двух побед в этих четвертьфинальных парах состоятся 18 апреля в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Если потребуется третий матч, он будет проведён 21 апреля в Москве и Туле.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
1/4 финала. Первые матчи
«Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).
«Тулица» (Тула) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (24:26, 19:25, 23:25).
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