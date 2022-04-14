«Динамо-Ак Барс» только на тай-брейке одолело краснодарское «Динамо» в 1/4 финала ЧР

Двумя матчами завершился первый игровой день четвертьфинального раунда чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Лидер предварительного этапа соревнований казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке только на тай-брейке сумело одолеть одноклубниц из краснодарского «Динамо», вышедших в плей-офф с восьмого места — 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14).

В другом четвертьфинальном матче калининградский «Локомотив» уверенно обыграл саратовский «Протон» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:23).

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1/4 финала. Первые матчи

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Краснодар) – 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14).

«Локомотив» (Калининградская область) – «Протон» (Саратов) – 3:0 (25:22, 25:19, 25:23).