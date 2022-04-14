«Белогорье» с трудом одолело «Урал» в матче волейбольной Суперлиги

В перенесённом матче 13-го тура предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги волейболисты белгородского «Белогорья» на тай-брейке обыграли уфимский «Урал» со счётом 3:2 (25:23, 25:21, 20:25, 21:25, 16:14).

«Белогорье» одержало 14-ю победу и занимает шестое место в турнирной таблице, «Урал» с пятью победами располагается на 13-й позиции, потеряв шансы на выход в плей-офф.

В заключительном 26-м туре предварительного этапа чемпионата России, матчи которого пройдут 16 апреля, «Белогорье» и «Урал» встретятся вновь.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. Перенесённый матч 13-го тура

«Белогорье» (Белгород) – «Урал» (Уфа) — 3:2 (25:23, 25:21, 20:25, 21:25, 16:14).