«Белогорье» с трудом одолело «Урал» в матче волейбольной Суперлиги
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В перенесённом матче 13-го тура предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги волейболисты белгородского «Белогорья» на тай-брейке обыграли уфимский «Урал» со счётом 3:2 (25:23, 25:21, 20:25, 21:25, 16:14).
«Белогорье» одержало 14-ю победу и занимает шестое место в турнирной таблице, «Урал» с пятью победами располагается на 13-й позиции, потеряв шансы на выход в плей-офф.
В заключительном 26-м туре предварительного этапа чемпионата России, матчи которого пройдут 16 апреля, «Белогорье» и «Урал» встретятся вновь.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. Перенесённый матч 13-го тура
«Белогорье» (Белгород) – «Урал» (Уфа) — 3:2 (25:23, 25:21, 20:25, 21:25, 16:14).
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