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Чемпионка мира по шахматам назвала мародёрами украинцев, поднявших цены на аренду жилья

Чемпионка мира по шахматам назвала мародёрами украинцев, поднявших цены на аренду жилья
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Чемпионка мира по шахматам украинка Анна Ушенина раскритиковала жителей некоторых городов Западной Украины, которые подняли цены на аренду жилья для переселенцев. Гроссмейстер назвала их мародёрами.

Ушенина в соцсетях опубликовала скриншоты объявлений, сравнив стоимость аренды жилья до и после начала военной спецоперации России. В некоторых случаях цена выросла в два раза.

«Есть люди, которые пытаются помогать, а есть вот такие вот мародёры. И их такое множество, что страшно становится. Я, конечно, всё понимаю, люди хотят зарабатывать деньги, но ведь должны быть какие-то рамки, на чём можно зарабатывать?!» — написала Ушенина в соцсетях.

Ушенина стала первой украинской чемпионкой мира. Анна является победительницей шахматной Олимпиады в составе женской сборной Украины, а также победительницей командного чемпионата мира и Европы.

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