Чемпионка мира по шахматам назвала мародёрами украинцев, поднявших цены на аренду жилья

Чемпионка мира по шахматам украинка Анна Ушенина раскритиковала жителей некоторых городов Западной Украины, которые подняли цены на аренду жилья для переселенцев. Гроссмейстер назвала их мародёрами.
Ушенина в соцсетях опубликовала скриншоты объявлений, сравнив стоимость аренды жилья до и после начала военной спецоперации России. В некоторых случаях цена выросла в два раза.
«Есть люди, которые пытаются помогать, а есть вот такие вот мародёры. И их такое множество, что страшно становится. Я, конечно, всё понимаю, люди хотят зарабатывать деньги, но ведь должны быть какие-то рамки, на чём можно зарабатывать?!» — написала Ушенина в соцсетях.
Ушенина стала первой украинской чемпионкой мира. Анна является победительницей шахматной Олимпиады в составе женской сборной Украины, а также победительницей командного чемпионата мира и Европы.
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