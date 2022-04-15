В сборной России по волейболу высказались о решении заменить команду на украинцев на ЧМ

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) заменить российскую команду на украинскую на чемпионате мира. Накануне, 14 апреля, стало известно, что место россиян займут украинцы, они занимают самую высокую позицию в рейтинге.



«Это вопрос к международной федерации, почему принято такое решение. У нас не будет чемпионата мира, мы в нём не примем участия, поэтому я ничего не думаю. Спорт превратился в политику. Это их право — включать кого угодно.



Сложно сказать, какой результат покажет Украина на чемпионате мира. Не могу сказать, что это топ-команда в мировом волейболе, но это хороший середнячок. Не думаю, что у них будут какие-то перспективы, я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к игрокам, но какие-то места вряд ли будут. Не факт, что они ещё и из группы выйдут», — цитирует Тетюхина «Спорт-Экспресс».

Изначально планировалось, что чемпионат мира будет проходить с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах. Но из-за украинских событий турнир будет перенесён в другую страну.