Юниорский чемпионат мира по плаванию перенесён из Казани в Лиму

Юниорский чемпионат мира по плаванию в 2022 году пройдёт в Лиме (Перу), сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA). Изначально планировалось, что соревнования будут проходить в Казани. Но из-за украинских событий Россию лишили права проведения турнира.
Он будет проходить с 30 августа по 4 сентября в центре водных видов спорта Videna, который был построен к Панамериканским играм 2019 года.
Любопытно, что Казань должна была принять соревнования ещё в прошлом году, но их перенесли из-за переноса сроков проведения Олимпийских игр в Токио (Япония).
Напомним, что ранее FINA отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях. Решение было принято после того, как другие страны угрожали бойкотом турниров в случае участия россиян и белорусов.
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