Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юниорский чемпионат мира по плаванию перенесён из Казани в Лиму

Юниорский чемпионат мира по плаванию перенесён из Казани в Лиму
Комментарии

Юниорский чемпионат мира по плаванию в 2022 году пройдёт в Лиме (Перу), сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA). Изначально планировалось, что соревнования будут проходить в Казани. Но из-за украинских событий Россию лишили права проведения турнира.

Он будет проходить с 30 августа по 4 сентября в центре водных видов спорта Videna, который был построен к Панамериканским играм 2019 года.

Любопытно, что Казань должна была принять соревнования ещё в прошлом году, но их перенесли из-за переноса сроков проведения Олимпийских игр в Токио (Япония).

Напомним, что ранее FINA отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях. Решение было принято после того, как другие страны угрожали бойкотом турниров в случае участия россиян и белорусов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022