Российский тренер объяснил, почему стране необходим переход в Азиатскую федерацию шахмат

Старший тренер юношеской сборной России по шахматам, бывший секундант Гарри Каспарова Михаил Кобалия рассказал, почему, по его мнению, стране необходимо переход в Азиатскую федерацию шахмат. Ранее Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.

По словам специалиста, переход необходим с точки зрения детских шахмат.

«В Азии шахматы развиваются очень бурно. В детских шахматах в мире главная страна – Индия, помимо того что у них очень сильные взрослые спортсмены. Резко вырос уровень шахмат в Казахстане и Узбекистане, традиционно сильны Китай и Иран. Если раньше Европа в шахматном плане доминировала, то сейчас, особенно в юношеских шахматах, неоспоримо преимущество Азии. В конце прошлого года в Варшаве на чемпионате мира по рапиду и блицу блистали молодые представители Казахстана и Узбекистана.

С точки зрения детских шахмат переход в Азию нам просто необходим, так как развиваться можно только в конкуренции. То же самое и про взрослые шахматы. Сборные Китая – победители шахматной Олимпиады как среди мужчин, так и среди женщин. В Индии просто колоссальный подъём в шахматах. Конечно, политическая ситуация ускорила Федерацию шахмат России сделать такой шаг. Но мы рассматривали такую возможность и до этого», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Кобалией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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