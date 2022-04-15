Российский тренер оценил возможную смену гражданства игроками на фоне перехода ФШР в АШФ

Старший тренер юношеской сборной России по шахматам, бывший секундант Гарри Каспарова Михаил Кобалия ответил на вопрос, существует ли риск увеличения числа российских шахматистов, которые заходят сменить гражданство? Ранее Федерация шахмат России (ФШР) приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

«Схема смены гражданства в шахматах простая. В ФИДЕ существует шкала силы игрока. Если он намерен выступать за другую страну, то ему с точки зрения правил нужно будет заплатить определённую компенсацию Федерации шахмат России. Платит он или его новая федерация – разрешение будет дано. Не платит? Тогда спортсмен два года не имеет права участвовать в турнирах с обсчитываемым рейтингом. И затем может переходить в другую федерацию без компенсации.

Увеличится ли количество таких игроков? Я не могу сказать. Тут каждый принимает решение самостоятельно», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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