Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Названа сумма, которую ОКР готов выделить спортивным федерациям в 2022-2023 годах

Названа сумма, которую ОКР готов выделить спортивным федерациям в 2022-2023 годах
Комментарии

Олимпийский комитет России может выделить около 1,8 млрд рублей для поддержки мероприятий спортивных федераций в 2022-2023 годах. Об этом сообщил исполнительный директор ОКР Владимир Сенглеев во время обсуждения мер поддержки и дальнейшего развития российского спорта.

«ОКР традиционно готовил программу к Олимпийским играм. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение, что ОКР будет принимать программу по развитию олимпийских летних и зимних видов спорта. Сейчас у нас сформирован финансовый план.

В 2022-2023 годах мы готовы выделить порядка 1,8 млрд рублей для поддержки мероприятий спортивных федераций, приобретения инвентаря, проведения тренировочных сборов, спортивной реабилитации", — сказал Сенглеев.

Новость по теме
Российский аналог Бриллиантовой лиги будет проходить с мая по август
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022