Названа сумма, которую ОКР готов выделить спортивным федерациям в 2022-2023 годах

Олимпийский комитет России может выделить около 1,8 млрд рублей для поддержки мероприятий спортивных федераций в 2022-2023 годах. Об этом сообщил исполнительный директор ОКР Владимир Сенглеев во время обсуждения мер поддержки и дальнейшего развития российского спорта.



«ОКР традиционно готовил программу к Олимпийским играм. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение, что ОКР будет принимать программу по развитию олимпийских летних и зимних видов спорта. Сейчас у нас сформирован финансовый план.



В 2022-2023 годах мы готовы выделить порядка 1,8 млрд рублей для поддержки мероприятий спортивных федераций, приобретения инвентаря, проведения тренировочных сборов, спортивной реабилитации", — сказал Сенглеев.

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