Президент ФШР объяснил, почему было принято решение о переходе в Азиатскую федерацию
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал намерение организации войти в состав Азиатской шахматной федерации.
«Мы проанализировали 30 лет работы с Европейским шахматным союзом и посмотрели, что за 30 лет у нас не было ни одного соревнования, которое Европейский шахматный союз дал бы нам провести в России.
Сегодня шахматная жизнь вернулась в Азию, для будущего шахмат нам было важно перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Технически мы согласовали данный вопрос, в самое ближайшее время Азиатская шахматная федерация проголосует и примет Федерацию шахмат России в свой состав», — сказал Филатов на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
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