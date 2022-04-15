Беговой уик-энд в Москве: 16 и 17 апреля пройдут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

В эти выходные в парке «Битцевский лес» пройдут сразу два кросса от Бегового сообщества: в субботу, 16 апреля, состоится забег с собаками «Быстрый пёс», а в воскресенье, 17 апреля, пройдёт кросс «Лисья гора» – прекрасный повод провести выходные на природе в кругу семьи и друзей, не выезжая за город.
За несколько лет эти мероприятия успели стать доброй традицией для многих бегунов и их семей: два раза в год приезжать в Битцевский парк, чтобы отвлечься от городской суеты, поддержать близких и друзей, провести время друг с другом и сделать много памятных фотографий. Кроссы отличаются от шоссейных забегов не только спецификой самого бегового соревнования, но и атмосферой – она здесь более камерная и семейная.
Кросс «Быстрый пёс» – самый массовый забег с собаками, который проходит в Москве. Дистанция 2 км под силу каждому, а размер и порода собаки не имеют значения, самое главное – желание хозяина и питомца достичь финиша.
Впервые кросс «Быстрый пёс» прошел весной 2019 года, и с тех пор интерес к событию только растёт: в первом забеге участие приняли около 100 человек, а в этом году на старт выйдут около 250 любителей бега вместе со своими питомцами.
Продолжением бегового уик-энда станет забег «Лисья гора». Классический кросс по пересечённой местности – популярная во всём мире дисциплина лёгкой атлетики, которая зародилась в Англии в XIX веке и сегодня становится всё популярнее у российских бегунов.
Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет. В зависимости от возраста спортсменов ждут дистанции от 2 до 8 км. В соответствии с мировой традицией кроссов старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно: девушки 18-19 лет пробегут 2 км, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет — 4 км, женщины 20-34 лет и мужчины от 35 лет — 6 км, мужчины 20-34 лет — 8 км.
Кроме того, в субботу, 16 апреля, в рамках кросса «Быстрый пёс» состоится пятый, финальный этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2021/2022. Цель Студенческого кубка – привлечь внимание к студенческому спорту и вовлечь молодёжную аудиторию в занятия бегом. В этом сезоне студенты московских вузов соперничали на дорожке, шоссе и грунте, каждый раз зарабатывая баллы в пользу своих учебных заведений. Итоги кросса определят лидера среди вузов, которому достанется переходящий кубок и денежный приз.
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