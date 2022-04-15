Карякин: если Дворкович выступает против меня, никак не поддерживает, то таково его мнение

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение о президенте Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадии Дворковиче. Ранее ФИДЕ отстранила Карякина на шесть месяцев.
«Как давно общался с Дворковичем? Давно. Начиная со всей этой истории с дисквалификацией, мы ни разу не общались. Хотя лично мы всегда хорошо общались. Никаких личных проблем у нас не было. Но потом, к сожалению, мы оказались по разные стороны баррикад.
Как сейчас можно описать наши отношения? Их нет. Ни я его не набираю, ни он меня. Хотя, безусловно, нам было бы что обсудить. Я считаю, что он поступил некрасиво, что не проявил какой-то заботы, поддержки и допустил моё отстранение. Может, у него какое-то своё мнение. Не знаю.
Что мне ему говорить? Если он выступает против меня и никак меня не поддерживает, значит, это его мнение. Не буду его просить об этом», — цитирует Карякина «Матч ТВ».
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