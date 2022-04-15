Дворкович отказался комментировать слова Карякина о бездействии президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович не стал комментировать слова российского гроссмейстера Сергея Карякина в свой адрес.

«Я точно не буду комментировать. Пусть все сами оценивают», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Отметим, что Дворкович никак не комментировал и шестимесячную дисквалификацию Карякина, которую гроссмейстер получил от ФИДЕ.

Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. Гроссмейстер поддержал действия российских властей, объявивших о начале военной спецоперации на Донбассе. Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, который также выступил с поддержкой политики Российской Федерации. Его ФИДЕ отстранять не стала.