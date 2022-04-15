Гимнаст Артур Далалоян выиграл чемпионат России в личном многоборье
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Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира Артур Далалоян стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Вторым стал Кирилл Прокопьев, третьим – Виктор Калюжин, проигравший победителю менее одного балла.
Отметим, что олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский в Казани по программе многоборья не выступали.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Личное многоборье
1. Артур Далалоян (Москва/Владимирская область) – 163,229.
2. Кирилл Прокопьев (Владимирская область) — 162,830.
3. Виктор Калюжин (Карелия/Смоленская область) — 162,295.
4. Сергей Найдин (Алтайский край) – 161,428.
5. Даниел Маринов (Татарстан) – 158,163.
6. Иван Гергет (Кузбасс) – 158,061.
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