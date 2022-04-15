Араик Маргарян: моя позиция совпадает с позицией страны, где с начала века живу и работаю

Главный тренер сборной России по хоккею на траве и наставник 19-кратного чемпиона России «Динамо-Ак Барса» Араик Маргарян рассказал о перспективах своего вида спорта в условиях санкций.

«Мысль об открытом чемпионате России держу на контроле. Сборная России никогда не принимала участия в Олимпийских играх, в последний раз это было в 1992 году в Барселоне, и это была сборная СНГ. Одним из путей исправления этой ситуации я считаю проведение сильного открытого первенства России, когда мы по примеру КХЛ в рамках имеющегося политического содружества государств объединим в одном турнире сильнейшие клубы России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении. Вместе с нами это был бы турнир примерно десяти команд, и он бы вызвал интерес у болельщиков и помог бы поднять уровень национальных сборных, чьи клубы будут задействованы. Мне кажется, сейчас как раз тот момент, когда этим шансом можно и нужно воспользоваться. Я хочу, чтобы расширилась география нашего вида спорта.



Сейчас вот теннисистов вынуждают выступить с заявлениями против своей страны в обмен на разрешение играть в международных турнирах. В шахматах Карякина травят. Я отказываюсь это понимать. И вообще моя позиция совпадает с позицией моей страны, в которой с начала века живу и работаю. В России я встал на ноги, всего, что у меня есть, добился здесь, определённый авторитет завоевал. В Армении, из которой я уезжал, в те времена не было куска хлеба, чтобы прокормить свою семью», — приводит слова Маргаряна «Татар-информ».