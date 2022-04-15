Артур Далалоян предложил снять фильм о своих достижениях за год после разрыва «ахилла»

Олимпийский чемпион Артур Далалоян рассказал, что выиграл чемпионат России по спортивной гимнастике в личном многоборье ровно через год после разрыва ахилла.
В этот год трёхкратный чемпион мира не только восстанавливался, но и помог сборной России завоевать командное золото на Играх в Токио.
«Сегодня ровно год с момента разрыва «ахилла». Именно 15 апреля произошла эта травма. Поэтому этот день особенный для меня, и эта победа сегодня особенно дорога.
Не могу сказать, что на чемпионате России я победил в одну калитку. Ребята составили хорошую конкуренцию, борьба была интересная. До последнего момента была интрига.
Что сегодня с моими руками? Даже не знаю, просто день крови у меня, не знаю, что сегодня произошло. Видимо, сегодня уже организм истощён, потому что здесь я всё-таки выступаю на своих резервах, не могу сказать, что я полноценно готов.
Для меня высокие достижения и медали крупных чемпионатов начинаются с мелких чемпионатов. Каждые соревнования важны. И каждое усилие, которое я вкладываю в эти соревнования, помогает мне набирать форму и выходить на пик, в котором можно побеждать на международной арене.
Психологического остатка после травмы «ахилла» на опорном прыжке нет, но психологически есть определённые барьеры на вольных упражнениях. Я пока не прыгаю двойные сальто назад, но работаю над ногой. Думаю, что к Кубку России я подойду уже в более хорошей форме.
Можно ли снимать фильм о том, что было со мной за последний год? Если бы у меня в друзьях был какой-нибудь крупный режиссёр и сценарист, который бы мне в этом помог, я бы обязательно приложил усилия, чтобы снять фильм про всё это (улыбается)», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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