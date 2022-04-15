Артур Далалоян: в любой момент готовы выйти на международную арену и Олимпийские игры

Олимпийский чемпион Артур Далалоян рассказал, как в сборной России по спортивной гимнастике пережили отстранение от участия в международных соревнованиях.
«Никто из нас не опустил руки, мы садились и разговаривали всей командой. Договорились, что продолжаем работать, — до следующей Олимпиады не так много времени, поэтому мы прикладываем все усилия, для того чтобы сейчас нарастить свою сложность, стабилизировать комбинации и быть готовыми в любой момент выйти на международную арену и Олимпийские игры.
Восемь стран подтвердили участие в следующем этапе Кубка России? Это круто. Открытый Кубок России — это интересно и здорово. Спасибо нашему руководству, которое работает над этим и помогает нам не терять мотивацию работать и интерес к соревнованиям», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 15 апреля 2022
-
21:09
-
21:02
-
20:33
-
19:55
-
19:51
-
19:46
-
17:38
-
14:55
-
14:25
-
13:57
-
13:37
-
13:24
-
13:00
-
12:45
-
12:09
-
12:08
-
12:02
-
11:54
-
11:32
-
09:49
- 14 апреля 2022
-
23:40
-
21:51
-
21:38
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
19:43
-
19:38
-
19:31
-
19:04
-
19:02
-
18:41
-
18:22
-
17:45
-
16:34