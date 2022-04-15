Артур Далалоян: в любой момент готовы выйти на международную арену и Олимпийские игры

Олимпийский чемпион Артур Далалоян рассказал, как в сборной России по спортивной гимнастике пережили отстранение от участия в международных соревнованиях.



«Никто из нас не опустил руки, мы садились и разговаривали всей командой. Договорились, что продолжаем работать, — до следующей Олимпиады не так много времени, поэтому мы прикладываем все усилия, для того чтобы сейчас нарастить свою сложность, стабилизировать комбинации и быть готовыми в любой момент выйти на международную арену и Олимпийские игры.



Восемь стран подтвердили участие в следующем этапе Кубка России? Это круто. Открытый Кубок России — это интересно и здорово. Спасибо нашему руководству, которое работает над этим и помогает нам не терять мотивацию работать и интерес к соревнованиям», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.