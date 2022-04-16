Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дворкович подробно объяснил, почему не комментирует ситуацию с отстранением Карякина

Дворкович подробно объяснил, почему не комментирует ситуацию с отстранением Карякина
Комментарии

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался насчёт слов российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Я знаю, как это всё происходит, как люди реагируют. Несмотря на то что это довольно неудобно, я думаю, что должен делать свою профессиональную работу. Продолжать делать только то, что должен делать.

Как президент ФИДЕ я должен найти способ объединить людей, не занимая ничьей стороны. Я хочу быть правдивым с собой и большинством людей. Думаю, что нашёл хороший способ сделать это. Как русский я должен так поступать, я забочусь о своей стране.

Делом (Карякина) занимается независимый комитет ФИДЕ, на который никто не должен влиять, потому что он должен быть независимым, как в суде. Президент ФИДЕ или любое официальное лицо организации не может высказывать личное мнение», — приводит слова Дворковича NRK.

Новость по теме
Карякин: если Дворкович выступает против меня, никак не поддерживает, то таково его мнение
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022