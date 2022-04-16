Ронни О'Салливан отреагировал на резкую критику со стороны известного иранского снукериста

Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан отреагировал на жёсткую критику со стороны иранского снукериста Хоссейна Вафаея.

«У меня нет никакой реакции, кроме того, что это всё очень весело слышать. Всё это — неотъемлемая часть жизни. Вы знаете, просто слова, в конце концов. Мы хорошенько повеселимся.

Я просто нахожу эти высказывания забавными. Я нахожу всё забавным в эти дни. Нужно потратить очень много времени, чтобы испортить мне настроение», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Напомним, сегодня, 16 апреля, в Шеффилде стартует чемпионат мира по снукеру. Ронни О'Салливан сыграет свой матч в первый же день турнира. Его соперником по 1/16 финала мирового первенства будет 40-летний британец Дэвид Гилберт.