Ронни О'Салливан отреагировал на резкую критику со стороны известного иранского снукериста
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Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан отреагировал на жёсткую критику со стороны иранского снукериста Хоссейна Вафаея.
«У меня нет никакой реакции, кроме того, что это всё очень весело слышать. Всё это — неотъемлемая часть жизни. Вы знаете, просто слова, в конце концов. Мы хорошенько повеселимся.
Я просто нахожу эти высказывания забавными. Я нахожу всё забавным в эти дни. Нужно потратить очень много времени, чтобы испортить мне настроение», — приводит слова О'Салливана Eurosport.
Напомним, сегодня, 16 апреля, в Шеффилде стартует чемпионат мира по снукеру. Ронни О'Салливан сыграет свой матч в первый же день турнира. Его соперником по 1/16 финала мирового первенства будет 40-летний британец Дэвид Гилберт.
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