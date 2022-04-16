«Он абсолютно прав, и я с ним согласен». Бресель — о критике Вафаеи в адрес О'Салливана
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Бельгийский снукерист Люк Бресель согласился с критикой иранца Хоссейна Вафаеи в адрес шестикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана. Ранее Вафаеи заявил, что Ронни недостаточно популяризирует снукер и что ему давно пора завершить карьеру.
«Я читал это вчера. И думаю, что он абсолютно прав. Я считаю, хорошо иметь такого парня в снукере, как Хоссейн, он просто говорит то, что думает. Он не боится говорить всё это, даже если это Ронни. И да, я с ним полностью согласен», — приводит слова Бреселя Eurosport.
Сегодня, 16 апреля, в Шеффилде стартует чемпионат мира по снукеру. Первым соперником Бреселя на турнире станет тайский снукерист Ноппон Саенгхам. Ронни О’Салливан сыграет с Дэвидом Гилбертом. Хоссейн Вафаей сразится с Джаддом Трампом.
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