Артур Далалоян снялся с чемпионата России по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России, который проходит в Казани. Спортсмен сделал это из-за многочисленных повреждений кожи на ладонях.

«Артур принял решение сняться с финалов в отдельных снарядах из-за проблем с руками», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Валентину Родионенко.

Напомним, вчера, 15 апреля, Далалоян стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Вторым стал Кирилл Прокопьев, третьим – Виктор Калюжин, проигравший победителю менее одного балла.

Отметим, что олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский в Казани по программе многоборья не выступали.