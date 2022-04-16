Артур Далалоян снялся с чемпионата России по спортивной гимнастике
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Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России, который проходит в Казани. Спортсмен сделал это из-за многочисленных повреждений кожи на ладонях.
«Артур принял решение сняться с финалов в отдельных снарядах из-за проблем с руками», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Валентину Родионенко.
Напомним, вчера, 15 апреля, Далалоян стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Вторым стал Кирилл Прокопьев, третьим – Виктор Калюжин, проигравший победителю менее одного балла.
Отметим, что олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский в Казани по программе многоборья не выступали.
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