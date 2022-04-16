О'Салливан — о старте ЧМ по снукеру: это будет бойня. Прямо как первый поворот в Формуле-1

Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан поделился ожиданиями от старта чемпионата мира – 2022 по снукеру. Соревнования пройдут в Шеффилде с 16 апреля по 2 мая. На старте турнира О'Салливан сыграет с британцем Дэвидом Гилбертом. Встреча пройдёт сегодня в 16:30 мск.

«Думаю, первый этап будет похож на первый поворот в Формуле-1. Это будет бойня. В ней будут участвовать сеяные, гарантирую.

Каждый матч первого круга, который я играл в Шеффилде, был тяжёлым. Наверное, это вообще самый тяжёлый поединок за весь год. После него становится легче, так что, вероятно, чем дольше я буду оставаться на турнире, тем опаснее буду становиться.

У меня нет никаких ожиданий. Я приехал на 18 дней и, несмотря ни на что, буду наслаждаться. Если я всё ещё буду в турнире – здорово. Если нет – всё равно здорово, я не особо беспокоюсь», — приводит слова О'Салливана Eurosport.uk.