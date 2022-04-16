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Далалоян: клубы немецкой Бундеслиги отказались от российских гимнастов

Далалоян: клубы немецкой Бундеслиги отказались от российских гимнастов
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Олимпийский чемпион в командном многоборье Артур Далалоян сообщил, что клубы немецкой Бундеслиги приняли решение разорвать контракты с российскими гимнастами из-за сложной политической ситуации.

«Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в Бундеслиге точно не выступим. Я уже получил письмо от клуба, в котором в очень тактичной форме извещается, что меня не вызовут на соревнования. Такие же письма пришли и остальным ребятам, в том числе Давиду Белявскому и Никите Нагорному. Этот отказ вызван сложной политической ситуацией в мире», — приводит слова Далалояна ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) в марте запретила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG, но на национальные клубные турниры этот запрет не распространяется. Лиги сами принимают решение о допуске спортсменов.

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