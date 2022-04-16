Гимнаст Григорий Климентьев стал чемпионом России в упражнении на кольцах

Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал золотую медаль чемпионата России в упражнении на кольцах.

Итоговый результат Климентьева — 14,300 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял Виктор Калюжин (14,233). Бронза первенства России в Казани досталась Олегу Ступкину (14,033).

21-летний Григорий Климентьев — двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в упражнении на кольцах.

Напомним, сегодня, 16 апреля, олимпийский чемпион Токио Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожи ладоней.

Ещё один олимпийский чемпион Игр-2020 Никита Нагорный завоевал две серебряные медали чемпионата России-2022. Он стал вторым в вольных упражнениях, а также в упражнении на коне.