Гимнаст Григорий Климентьев стал чемпионом России в упражнении на кольцах
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Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал золотую медаль чемпионата России в упражнении на кольцах.
Итоговый результат Климентьева — 14,300 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял Виктор Калюжин (14,233). Бронза первенства России в Казани досталась Олегу Ступкину (14,033).
21-летний Григорий Климентьев — двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в упражнении на кольцах.
Напомним, сегодня, 16 апреля, олимпийский чемпион Токио Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожи ладоней.
Ещё один олимпийский чемпион Игр-2020 Никита Нагорный завоевал две серебряные медали чемпионата России-2022. Он стал вторым в вольных упражнениях, а также в упражнении на коне.
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