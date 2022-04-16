Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Газпром-Югра» в волейбольной Суперлиге

Тремя матчами завершился заключительный, 26-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Эти встречи не внесли изменений в итоговую турнирную таблицу регулярного чемпионата. Команды, вошедшие в зону плей-офф, уверенно обыграли соперников из нижней части турнирной таблицы.
«Белогорье» нанесло поражение «Уралу» со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:22). Московское «Динамо» оказалось сильнее «Нефтяника» — 3:0 (25:18, 25:22, 25:12). Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у «Газпрома-Югра» — 3:0 (25:17, 25:22, 25:17).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 26-й тур
«Белогорье» (Белгород) – «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:22).
«Динамо» (Москва) – «Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:12).
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:17).
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