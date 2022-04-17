Чемпионку мира дисквалифицировали с велогонки за использование помощи автомобиля

Чемпионка мира по шоссейным велогонкам, итальянка Элиза Бальзамо дисквалифицирована с велогонки Париж — Рубе за приём «стики-боттл», во время которого гонщица использовала помощь технического автомобиля.

За 48 км до финиша Бальзамо отставала от лидирующего пелотона, но использовала «стики-боттл» и сократила отставание. Камеры на трансляции зафиксировали, что велогонщица несколько секунд одной рукой держалась за бутылку, которую держал сотрудник команды, находящийся в техническом автомобиле на дистанции.

Таким образом, Бальзамо набрала скорость за счёт разгонявшейся машины команды и вырвалась в лидеры.

Бальзамо была снята с гонки, а победу в ней одержала её сокомандница Лонго Боргини.

Париж — Рубе — классическая шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в середине апреля на севере Франции.