Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата России в опорном прыжке.
Нагорный набрал 14,516 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял Владислав Новокшонов (13,899). Бронза досталась Данилу Лобачу (13,883).
25-летний Нагорный — олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр. Помимо золота в командном многоборье, на Играх в Токио он выигрывал бронзу в личном многоборье и в упражнении на перекладине. Также в копилке гимнаста есть серебро ОИ-2016 в командном многоборье.
Напомним, вчера, 16 апреля, олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожных покровов ладоней.
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