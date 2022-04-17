Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата России в опорном прыжке.

Нагорный набрал 14,516 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял Владислав Новокшонов (13,899). Бронза досталась Данилу Лобачу (13,883).

25-летний Нагорный — олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр. Помимо золота в командном многоборье, на Играх в Токио он выигрывал бронзу в личном многоборье и в упражнении на перекладине. Также в копилке гимнаста есть серебро ОИ-2016 в командном многоборье.

Напомним, вчера, 16 апреля, олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожных покровов ладоней.

Новость по теме Гимнаст Прокопьев стал чемпионом России в вольных упражнениях. Нагорный — второй

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения