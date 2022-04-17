Гимнаст Белявский стал чемпионом России в упражнении на брусьях. У Поляшова — бронза

Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль чемпионата России в упражнении на брусьях.

Белявский набрал 14,566 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял Виктор Калюжин (14,400). Бронза досталась Владиславу Поляшову (14,000).

30-летний Белявский — олимпийский чемпион и двукратный призёр Олимпийских игр. Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио, он выигрывал бронзу в упражнении на брусьях на ОИ-2016 и там же завоевал серебро в командном многоборье.

Напомним, вчера, 16 апреля, олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожных покровов ладоней.

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